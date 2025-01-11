Берлин, 11 января, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Съезд правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально утвердил сопредседателя Алису Вайдель в качестве кандидата в канцлеры ФРГ. Об этом 11 января сообщается на странице партии в соцсети Х (бывший Twitter).

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель

«Поздравляем нашего новоизбранного кандидата на пост канцлера Алису Вайдель и с нетерпением ждём начала предвыборной кампании!» — указано в посте.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря прошлого года американский миллиардер Илон Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» способна спасти немецкий народ. Вайдель оставила бизнесмену комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Спустя 2 дня издание Bild поделилось результатами исследования, согласно которому Вайдель стала наиболее поддерживаемым кандидатом на пост немецкого канцлера. Если бы канцлер ФРГ избирался в ходе прямого голосования, то её поддержали бы 24% опрошенных, это на 3 п. п. превысило показатели предыдущей недели.

9 января Маск и Вайдель провели совместный стрим. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков назвал совместный стрим Маска с Вайдель мощным ударом по немецким политикам.

Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер уже распустил бундестаг 20-го созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 23 февраля 2025 года.