Ялта, Крым, 11 января, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Специалисты вывили загрязнение мазутом в Ялте и еще ряде районов. Об этом 11 января сообщило МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

«Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципалитетах общей протяженностью 16,28 км. Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла», — заявили в ведомстве.

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МЧС наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов. В мониторинге участвуют 19 морских судов и авиация. В два раза, до 178, увеличено количество мониторинговых групп. На места новых загрязнений направляются специалисты для полной очистки загрязнённых участков. Всего работают 734 человека и более 134 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря прошлого года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате инцидента произошёл разлив нефтепродуктов.

11 января после обнаружения пятен мазута в Черноморском районе Крыма муниципального характера к уборке присоединятся ещё порядка 100 волонтёров. Проводить её будут на трёх локациях на побережье в сёлах Окуневка, Знаменское, Громово.

В Анапе открылся единый штаб добровольцев, помогающих очищать берег Чёрного моря от разлива мазута. Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег. Российский лидер поблагодарил волонтёров, принимающих участие в ликвидации последствий разлива.