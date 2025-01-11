Москва, 11 января, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Создатель любительской команды «Сталкер» и руководитель одноимённой ледовой арены в московском Куркино Алексей Зайцев ушёл из жизни в возрасте 54 лет. Об этом заявили в Telegram-канале арены 11 января.

пресс-служба Ночной хоккейной лиги

«Такая энергия, жизненная сила, уверенность, стойкость, открытость и эмпатия даны далеко не всем. Алексей находил время для каждого, для всех он был добрым другом, мудрым наставником и верным товарищем. Он очень много работал для того, чтобы дать всем возможность заняться тем, чем он сам так горел — выйти на лёд», — говорится в публикации.

Отмечается, что арена «Сталкер» была делом жизни Зайцева, он основал место, где люди развиваются, взрослеют, совершенствуя свои навыки с каждым днём.

Обстоятельства смерти спортсмена не уточняются.

Зайцев создал команду «Сталкер» в 2014 году, где играл за нападающего. Она стала первым московским чемпионом «40+» Ночной хоккейной лиги, выиграв кубок Крутова в сезоне 2016/2017. На призовые 100 млн рублей была построена арена в Куркино.