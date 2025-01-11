Покровск, ДНР, 11 января, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Кадры, на которых российские военные водружают флаг России на здании в освобождённом от украинской армии посёлке Шевченко в Донецкой Народной Республике, опубликовало 11 января Министерство обороны России.

Кадр из видео

Российские военные установили триколор на крыше двухэтажного здания. Она сильно повреждена, в самом строении выбиты все окна.

Также на видео попал момент удара, который российские военные нанесли по технике ВСУ, освобождая посёлок.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940765" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВС РФ водрузили российский триколор над освобождённым Шевченко в ДНР

Как сообщало ИА Регнум, 11 января бойцы 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады, входящей в состав российской группировки войск «Центр», освободили Шевченко от украинских вооружённых формирований.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением населённого пункта от ВСУ и поблагодарил их за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

Глава ведомства подчеркнул, что военнослужащие проявили беспримерное мужество, героизм и отвагу. Более 6 тыс. бойцов группировки российских войск «Центр» награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, добавил он.