Сухум, 11 января, 2025, 15:16 — ИА Регнум. В одном из кафе в Сухуме произошла перестрелка, три человека пострадали. Об этом 11 января сообщили в МВД Абхазии.

Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл около 14:00 между посетителями кафе «Бисквит». В результате перестрелки трое граждан с огнестрельными ранениями госпитализированы, стрелявший скрылся с места преступления.

Позднее сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. На месте стрельбы работает следователи и криминалисты.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря у здания парламента Абхазии в Сухуме произошла стычка. Депутат Адгур Харазия открыл стрельбу, ранив своих коллег Вахтанга Голандзию и Кана Кварчию. В результате Голандзия погиб, Кварчия получил ранение в руку.

После стрельбы Харазия скрылся. Парламент Абхазии на внеочередной сессии 21 декабря лишил его депутатской неприкосновенности. МВД республики возбудило в отношении него уголовное дело.

24 декабря дом Харазии в Сухуме обстреляли из автоматического оружия. В здании в тот момент находилась его семья. Никто в результате не пострадал.