Москва, 11 января, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Снижение вероятности смерти от разного рода болезней из-за выпитой с утра чашечки кофе объясняется тем, что кофеин стимулирует организм, проводя некую утреннюю зарядку. Об этом в субботу, 11 января, заявил врач-кардиолог Андрей Кондрахин в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В научном журнале European Heart Journal опубликовали исследование учёных Гарвардского университета США. Там установили, в какое время употребление кофе оказывает наиболее благоприятный эффект на человеческий организм. Выяснилось, что утренняя чашка кофе снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 31% и на 16% от любой другой болезни. Привычка пить кофе по утрам может помочь не только взбодриться, но и заметно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Выпивая кофе, мы стимулируем организм. Он как бы получает утренний заряд, в прямом смысле слова. Потом он привыкает к этой стимуляции, начинает активно работать, начинает защищаться, начинает включать защитные механизмы, чтобы сердце не стало хуже работать»,— рассказал врач.

Специалист уточнил, что такая зарядка для организма позволяет сердцу адаптироваться к ежедневному стрессу. Кондрахин пояснил, что кофе и чай, по сути, являются такими веществами, которые не только стимулируют работу сердца и других органов, но и разминают их, подготавливая к тяжёлому дню.

«Сам по себе кофеин как таковой — это проблема для организма. Потому что кофеин — это очень сильный стимулятор и, соответственно, очень хорошо стимулирует организм, сердце и так далее. Но также в кофе есть и другие вещества. Примерно 16% от всего зерна абсолютно точно являются протекторами», — заявил врач.

Таким образом, считает специалист, составляющие кофейного зерна балансируют. Протекторы нацелены на защиту клеток от пагубного влияния кофеина, уточнил собеседник агентства.

«При этом утренняя зарядка — это борьба кортизола с мелатонином. Мы хотим спать. А мелатонин надо убирать каким-то образом, потому что иначе мы будем спать постоянно. А вот кортизол — это тот гормон, который это всё дело зажигает, заставляет организм работать на всю катушку. И при этом, конечно, больше всего страдает сердечно-сосудистая система»,— рассказал Кондрахин.

При этом когда человек постоянно тренируется с утра, выпивая чашечку кофе, то организм привыкает к напитку, сообщил врач. Он добавил, что когда привычка вырабатывается полноценно, то, соответственно, спокойнее переносятся все неприятности, в том числе сердечные недуги.

«Еще днём, часов до двух, можно как-то себя оправдать, выпив чашечку кофе. Но к вечеру мы вообще должны снижать активность. Это физиологически обусловлено всеми живыми существами. То есть вечер на то и вечер. И добавляя порцию стимулятора, мы идём вразрез с нормальной системой, логической. Система может просто перегрузиться. Она просто скажет: а зачем?» — пояснил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила, что в день можно пить не больше двух чашек кофе, при переизбытке которого может возникнуть изжога и ускорение сердцебиения. Врач подчеркнула, что людям с аритмией вообще следует отказаться от кофе и начать пить вместо него цикорий.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян назвала кофе одним из напитков, которые могут спровоцировать курение.