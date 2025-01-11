Ярославль, 11 января, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Михаил Левченко ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского камерного театра, в котором он работал с 2000 года.

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«10 января ушёл из жизни замечательный актёр, заслуженный артист России Михаил Давыдович Левченко. Ему было 72 года», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что актёр успел сделать очень много в своей профессии и навсегда останется в истории ярославского театра, а также в памяти поклонников его таланта.

Левченко родился 19 сентября 1952 года в Тюмени и после школы окончил театральную студию при Тюменском драматическом театре, а затем Ярославский театральный институт. Он работал в драматическом театре в Советске Калининградской области, в Калужском драматическом театре, в Ярославле — в ТЮЗе и Театре им. Федора Волкова и в Ярославском камерном театре.

Кроме того, он снимался по исполнению ролей в кино, сыграв в 69 картинах. Он исполнил роли в таких сериалах, как «Мосгаз» (2014), «Ростов» (2019), «Чужая стая» (2020), «Куба» (2019) и др., а также в кинокартинах «Небесная команда» (2021), «Мусорщик» (2001) и др.