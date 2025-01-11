Москва, 11 января, 2025, 14:56 — ИА Регнум. СамолётBoeing 767 рейса Москва — Дубай после вылета возвращается в аэропорт Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса для наблюдения за самолётами в режиме реального времени Flightradar24.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно карточке сервиса лайнер вылетел из аэропорта в 9:15 мск. В районе 11:54 он начал заходить на поворот над территорией Азербайджана и отправился в обратную сторону.

Согласно информации телеканала РЕН ТВ, полученной от авиакомпании Utair, причиной возврата самолёта стало изменение уровня гидравлической жидкости. Воздушное судно штатно приземлилось в 14:41 мск. Пассажиры и экипаж в порядке.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января борт Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург вернулся из-за сигнала о неисправности двигателя. Технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ.

Инцидент с самолётом «Уральских авиалиний» начало расследовать Уральское межрегиональное территориальное управление Росавиации. Самолёт отстранили от полётов.