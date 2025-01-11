Сергиев Посад, Московская область, 11 января, 2025, 15:11 — ИА Регнум. В подмосковном Сергиевом Посаде молодой человек отправил знакомым порноролик с участием девушки, состоящей на учёте у психиатра. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инцидент произошёл 9 января. 19-летний парень отправил сообщение с видеозаписью, на которой был запечатлён половой акт 18-летней студентки с одним из получателей этого видео.

При этом отмечается, что девушке ранее был поставлен диагноз «умственная отсталость лёгкой степени».

По данным источника, молодой человек действовал умышленно, из личных неприязненных отношений и незаконно распространил сведения о частной жизни потерпевшей без её согласия.