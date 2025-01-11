Москва, 11 января, 2025, 15:15 — ИА Регнум. За прошедшую ночь в небе над Россией средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 85 украинских беспилотников в восьми регионах. Об этом в субботу, 11 января, заявила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что 31 дрон сбили над акваторией Чёрного моря, по 16 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и Краснодарским краем, ещё 14 — над акваторией Азовского моря, четыре — над Белгородской областью, два — над Тамбовской областью и по одному БПЛА над Республикой Крым и Курской областью.

Как передавало ИА Регнум, 11 января украинские беспилотники атаковали Анапу. Отмечается, что после массированной атаки никто не пострадал и разрушений не зафиксировали.

О ночной атаке украинских БПЛА ночью 11 января сообщал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В данном регионе также обошлось без пострадавших, однако три частных дома получили повреждения при падении обломков.