Киев, 11 января, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Украинские формирования несут значительные потери из-за собственных некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств (СВУ), также им из-за этого отрывает руки и обжигает лица. Об этом 11 января рассказала глава центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская.

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«Большая часть потерь наших военных из-за некачественных боеприпасов и СВУ. В лучшем случае людям отрывает руки, обжигает лицо, слепнут», — написала она в своём Telegram-канале.

Глава центра также предложила украинскому министру обороны Рустему Умерову лично поучаствовать в производстве взрывных устройств, так как, по её мнению, тогда качество боеприпасов может повыситься.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября 2024 года пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец рассказал, что взятым в армию из мест лишения свободы украинским военнослужащим выдавали на стрельбах польские боеприпасы, взрывавшиеся в стволе, что могло причинить серьёзные увечья. По его словам, украинское командование не фиксировало официально травмы от эксплуатации бракованных западных боеприпасов.

В конце ноября Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту поставок в ВСУ бракованных мин калибра 120 мм производства госконцерна «Укроборонпром». Украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что партия мин калибра 82 мм тоже оказалась бракованной.

Украинский журналист и экс-советник минобороны страны Юрий Бутусов 4 января рассказал, что ВСУ продолжают получать бракованные мины, несмотря на недавний скандал по этому поводу. Он назвал ложью слова украинского министра стратегической промышленности Германа Сметанина, о том, что бракованной оказалась только якобы одна партия миномётных мин.