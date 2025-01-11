Симферополь, 11 января, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Массированную DDoS-атаку на крупных операторов связи зафиксировали на территории Крыма. Об этом 11 января сообщило министерство внутренней политики, информации и связи региона.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки», — указано в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что пока некоторые сервисы могут работать некорректно или оказаться недоступными для пользователей.

Как передавало ИА Регнум, 6 января пользователи поисковиков, социальных сетей, а также операторов связи пожаловались на сбой в работе. Жители Москвы, Московской, Свердловской, Нижегородской, Тверской областей и Удмуртии массово сообщали о сбоях в работе МТС. Кроме того, проблемы с доступом наблюдались у пользователей социальной сети «ВКонтакте» и Rutube. Причиной стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи.

В конце августа прошлого года у ряда интернет-сервисов, включая мессенджеры Telegram и Whatsapp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) произошёл массовый сбой из-за DDoS-атак. В итоге она была отражена и сервисы вновь заработали стабильно.