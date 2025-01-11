Ереван, 11 января, 2025, 15:04 — ИА Регнум. В Еврокомиссии сообщили, что знают об инициативе Армении о вступлении в Евросоюз и изучат соответствующий проект закона. Об этом 11 января заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Мы проанализируем законопроект и обсудим его с властями Армении», — сообщила она в беседе с «РИА Новости».

Хиппер также добавила, что такая инициатива страны говорит о привлекательности объединения и его ценностей.

Ранее 9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз, который теперь должен рассмотреть парламент. Премьер-министр страны Никол Пашинян подчеркнул, что данное решение не означает членства страны в ЕС, согласовать этот вопрос можно лишь путём проведения всенародного референдума.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума, так как народ республики, по его словам, уже поддерживает вступление в Евросоюз. По его утверждению, страна готова быть с ЕС настолько близко, насколько сам союз сочтёт возможным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Армения напрасно сравнивает собственную древнейшую цивилизацию, существовавшую задолго до европейской демократии, с Евросоюзом, дела которого сегодня откровенно плохи.

9 января вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что обсуждение Арменией законопроекта, предполагающего старт процесса вступления в Евросоюз, можно рассматривать как начало выхода этой страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее отмечалось, что в ЕАЭС одно таможенное пространство, одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, а в ЕС — другие нормы.