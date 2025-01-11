Ногинск, Московская область, 11 января, 2025, 14:52 — ИА Регнум. В подмосковном Ногинске 11-летнему мальчику фейерверком оторвало фаланги двух пальцев. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл 8 января. Ребёнок нашёл на улице оставленный кем-то салют и решил его запустить. Он надломил пиротехническое изделие и поджёг, в результате произошёл взрыв, из-за которого ребёнок лишился пальцев на левой руке.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря в Нижнем Новгороде 13-летний мальчик, сидя с друзьями на фуд-корте в торговом центре, достал петарду и поджёг её. Пиротехническое изделие взорвалось в руке, из-за чего у подростка травмирована кисть. Медики спасли ему часть руки.

В ночь с 1 на 2 января в подмосковном Подольске новогодний салют разлетелся по двору в разные стороны, попав в толпу людей, среди которых были дети.