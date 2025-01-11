Видное, Московская область, 11 января, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Мужчина обстрелял полицейских из травматического пистолета в городе Видном Московской области. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл 10 января. Полицейские по сообщению оперативного дежурного прибыли в квартиру, в которой мужчина 1988 года рождения нецензурно ругался в адрес членов своей семьи. На просьбы правоохранителей успокоиться он не отреагировал и, взяв травматический пистолет, начал стрелять в сторону членов своей семьи.

Сотрудники полиции сначала сделали несколько предупредительных выстрелов в пол и ещё один в сторону нападавшего. В ответ мужчина совершил не менее трёх выстрелов в двух полицейских, однако им удалось увернуться.

После этого его задержали. Сейчас фигуранту назначено прохождение психолого-психиатрической экспертизы.

Как передавало ИА Регнум, в Ингушетии 12 октября возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Находящиеся в автомобиле мужчины открыли стрельбу по машине сотрудников МВД. Погибли три человека, в том числе сотрудник МВД.