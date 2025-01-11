Москва, 11 января, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Киевский режим объявил награду в размере 50 млн рублей за голову военного Вооружённых сил России Закарью Алиева, который в течение трёх недель удерживал опорный пункт украинской армии без еды и воды. Об этом 11 января рассказал сам Алиев.

Александр Полегенько/ТАСС

Военный уточнил, что он в числе прочего заключил договор с собирающейся экранизировать его историю киностудией. В то же время боец также рассматривает возвращение в зону проведения спецоперации.

Алиев пояснил, что у него остаётся четыре-пять месяцев до окончания действия контракта, поэтому он сразу после выписки направится в свою военную часть, чтобы решить все вопросы.

Мужчина добавил, что военное руководство в данный момент решает вопрос о возможном вручении ему награды, однако ему неизвестно, какой именно.

«Есть проблема с ногой, с коленом. Временами оно отказывает, и нога перестаёт сгибаться. Врачи говорят — что-то со связками», — привёл его слова телеканал RT.

Как сообщало ИА Регнум, о подвиге 28-летнего Алиева стало известно в ноябре 2024 года. Группа штурмовиков, в составе которой действовал Алиев, месяцем ранее на Запорожском участке фронта захватила вражеский опорный пункт, однако после шквального огня ВСУ перестала выходить на связь. После этого сослуживцы сочли, что никто из их боевых товарищей не выжил. Однако российский военный остался жив и на протяжении трёх недель удерживал занятый опросник, питаясь только найденным у противника луком и «смачивая горло» перекисью водорода.

Алиев 1 декабря в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой рассказал, что бойцы украинской армии для ликвидации одного российского солдата убили в общей сложности 10 своих сослуживцев и задействовали для этого 10–15 дронов. Он также сообщил, что ему пришлось пробираться к позициям российских военных по полю, усеянному минами и трупами, в сопровождении дрона, направленного бойцами осетинского батальона «Алания».