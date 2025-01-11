Воскресенск, Московская область, 11 января, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Двое молодых людей изнасиловали и ограбили свою знакомую в городе Воскресенске Московской области. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Инцидент произошёл 10 ноября. В квартире на улице Школьной молодые люди повалили девушку на пол, связали ремнями, избили, в том числе по лицу, после чего изнасиловали.

Затем один из парней взял топор и начал угрожать потерпевшей убийством. После этого подозреваемые похитили у неё два телефона, деньги и украшения.

Молодые люди были задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в Саратове арестовали студента из Туркменистана за изнасилование местной жительницы, которое было совершено 31 декабря. 22-летний иностранец, проживающий в России по студенческой визе, ночью напал на девушку-ровесницу и затащил в подвал одного из домов. Утром она заявила в полицию и рассказала, что знакома с обидчиком. После этого подозреваемого задержали.