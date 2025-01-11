Белоусов поздравил воинов-гвардейцев 74-й бригады с освобождением Шевченко
Белоусов поздравил мотострелков 74-й гвардейской бригады с освобождением Шевченко
Москва, 11 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов 11 января поздравил военных 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением населённого пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике.
Шевченко освобождён от украинских вооружённых формирований в результате профессиональных и решительных действий воинов-гвардейцев, подчеркнул глава Минобороны.
«Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их», — процитировала Белоусова пресс-служба Минобороны.
Бойцы проявили беспримерное мужество, героизм и отвагу, отметил он, добавив, что свыше 6 тыс. военных группировки войск «Центр» награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
Министр обороны поблагодарил командование и личный состав 74-й бригады за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу. Он выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы продолжат с честью служить стране, обеспечивая безопасность и мирную жизнь российских граждан.
Как сообщало ИА Регнум, российские военные группировки войск «Центр» освободили от украинской армии населённый пункт Шевченко в ДНР. Также они нанесли удары по ВСУ в районах сёл Срибное, Алексеевка и Гришино и города Белицкого.
Ранее, 6 января, российские бойцы Южной группировки войск освободили от ВСУ город Курахово в ДНР. Минобороны 10 января отметило, что бойцы ВС РФ сорвали 16 попыток противника восстановить тактическое положение в Курахово.