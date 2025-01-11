Москва, 11 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов 11 января поздравил военных 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением населённого пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике.

Шевченко освобождён от украинских вооружённых формирований в результате профессиональных и решительных действий воинов-гвардейцев, подчеркнул глава Минобороны.

«Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их», — процитировала Белоусова пресс-служба Минобороны.

Бойцы проявили беспримерное мужество, героизм и отвагу, отметил он, добавив, что свыше 6 тыс. военных группировки войск «Центр» награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Министр обороны поблагодарил командование и личный состав 74-й бригады за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу. Он выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы продолжат с честью служить стране, обеспечивая безопасность и мирную жизнь российских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные группировки войск «Центр» освободили от украинской армии населённый пункт Шевченко в ДНР. Также они нанесли удары по ВСУ в районах сёл Срибное, Алексеевка и Гришино и города Белицкого.

Ранее, 6 января, российские бойцы Южной группировки войск освободили от ВСУ город Курахово в ДНР. Минобороны 10 января отметило, что бойцы ВС РФ сорвали 16 попыток противника восстановить тактическое положение в Курахово.