Рогов сообщил об ударе ФАБ-500 по скоплению ВСУ в Запорожской области
Запорожье, Запорожская область, 11 января, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Авиация Воздушно-космических сил России нанесла массированный удар ФАБ-500 по скоплению украинских бойцов в оккупированной ими части Запорожской области. Об этом 11 января сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Минувшей ночью наша фронтовая авиация нанесла массированный удар ФАБами-500 по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ», — процитировало его «РИА Новости».
Он добавил, что атакованы были пункты временной дислокации на ореховском направлении и в юго-восточном пригороде Запорожья.
Как сообщало ИА Регнум, 2 января бойцы Вооружённых сил РФ установили триколор в запорожском селе Белогорье. В этот же день российские военные подняли триколор над кураховской теплоэлектростанцией, расположенной в западной части Донецкой Народной Республики.
8 января новобранцы добровольческого отряда «Барс-11» группировки «Днепр» начали подготовку на одном из полигонов Запорожской области. В ходе обучения военнослужащие оттачивают навыки по ведению стрельбы, работе в подразделениях по занимаемой должности.