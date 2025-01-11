Запорожье, Запорожская область, 11 января, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Авиация Воздушно-космических сил России нанесла массированный удар ФАБ-500 по скоплению украинских бойцов в оккупированной ими части Запорожской области. Об этом 11 января сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Минувшей ночью наша фронтовая авиация нанесла массированный удар ФАБами-500 по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ», — процитировало его «РИА Новости».

Он добавил, что атакованы были пункты временной дислокации на ореховском направлении и в юго-восточном пригороде Запорожья.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января бойцы Вооружённых сил РФ установили триколор в запорожском селе Белогорье. В этот же день российские военные подняли триколор над кураховской теплоэлектростанцией, расположенной в западной части Донецкой Народной Республики.

8 января новобранцы добровольческого отряда «Барс-11» группировки «Днепр» начали подготовку на одном из полигонов Запорожской области. В ходе обучения военнослужащие оттачивают навыки по ведению стрельбы, работе в подразделениях по занимаемой должности.