Дамаск, 11 января, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Авиационная компания «Сирийские авиалинии» намерена до конца января снова начать регулярные рейсы между Дамаском и Москвой. Об этом 11 января рассказал представитель перевозчика.

«До конца месяца у нас в планах среди прочих международных маршрутов возобновить также и полёты в Россию», — процитировал его слова ТАСС.

Представитель «Сирийских авиалиний» добавил, что самолёты из Дамаска должны будут летать в московский аэропорт Внуково также, как это было до прекращения регулярного авиасообщения между Россией и Сирией 8 декабря 2024 года.

Международный аэропорт Дамаска 8 января возобновил приём и отправку авиарейсов, которая была прекращена в начала декабря на фоне нестабильной ситуации в стране. На данный момент сирийские и зарубежные авиакомпании начали восстанавливать свои полеты из столицы Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Министерство иностранных дел России сообщила, что Башар Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул страну, поручив мирно передать власть. После этого он вместе с семьёй прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа 29 декабря заявил, что у Сирии есть стратегические интересы, связанные с Россией. По его словам, в Дамаске не хотят, чтобы Москва ушла из Сирии в ущерб двусторонним отношениям.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 8 января заявил, что Россия после смены власти в Сирии собирается продолжать оказывать Дамаску разноплановое содействие, включая поставками гуманитарной помощи. По его словам, Москва также будет помогать сирийским властям в восстановлении разрушенных объектов социальной инфраструктуры, а также в создании материальной базы для возвращения сирийских беженцев и временно перемещённых лиц.