Курск, 11 января, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Поглумившийся летом над ассортиментом магазина торговой сети «Пятёрочка» в городе Судже в приграничье Курской области боец украинской армии попал в плен к российским военным возле хутора Бердин. Об этом 11 января сообщил Telegram-канал SHOT.

кадр из видео

«35-летнего военнослужащего 82-й ОДШБР ВСУ Андрея Матвиенко взяли в плен бойцы группы «Север» в окрестностях хутора Бердин Большесолдатского района Курской области», — говорится в сообщении.

Украинский боец на допросе признался, что его под угрозой изъятия жилья насильно направили в курское приграничье в зону боевых действий, где он якобы не воевал, а всё время скрывался с сослуживцами в подвалах.

При этом летом, в начале вторжения ВСУ в приграничные районы Курской области, Матвиенко выложил видеозапись, на которой он возле «Пятёрочки» в Судже издевался нал ассортиментом разграбленного украинскими военнослужащими магазина.

Как сообщало ИА Регнум, 8 и 9 января в плен к российским военным в курском приграничье сдались 26 боевиков украинских формирований. Пленные рассказали, что их забросили на территорию российского региона из Сумской области, где их обучали инструкторы из США и Европы.

В Минобороны 10 января рассказали, что за неделю в плен армии России сдался 91 боец украинских формирований. Российские военные 8 января взяли в плен 18 боевиков украинской армии в районе Курахово в ДНР. Пленные оказались бойцами 46-й аэромобильной бригады ВСУ.