Саратов, 11 января, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Самолёты, следовавшие из Москвы и Еревана в Саратов, были 11 января направлены на запасные аэродромы из-за введённых в саратовском аэропорту Гагарин ограничений. Об этом сообщили в воздушной гавани Саратова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Направляющиеся в аэропорт Гагарин рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» из Москвы и Shirak Avia из Еревана перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Волгоград», — процитировало слова представителя аэропорта «РИА Новости».

Отмечается, что сотрудники воздушной гавани и представители авиакомпании в настоящий момент работают с пассажирами в аэропорту.

Как сообщало ИА Регнум, Росавиация 11 января ввела ограничения на вылет и приём самолётов для саратовского аэропорта Гагарин. Как пояснили в ведомстве, это было сделано для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Ранее в этот же день ограничения на вылет и приём рейсов временно действовали в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. За это время два самолёта, летевшие в Казань, перенаправили в Уфу на запасной аэродром.