Сеул, 11 января, 2025, 13:16 — ИА Регнум. В чёрных ящиках пассажирского самолета Jeju Air, рухнувшего в Южной Корее, отсутствуют данные за последние четыре минуты до авиакатастрофы. Об этом 11 января сообщило агентство Yonhap со ссылкой на следственные органы.

Global Look Press/Jun Hyosang/XinHua

«Анализ данных самописца полётных данных и речевого самописца кабины показал, что запись на обоих устройствах прекратилась примерно за 4 минуты до столкновения самолёта с бетонной конструкцией», — указано в сообщении.

Подобное обстоятельство затрудняет дальнейшее расследование причин авиакатастрофы. При этом власти страны отметили, что данные чёрных ящиков не являются единственными источниками информации. Специалисты проанализируют имеющиеся записи управления воздушным движением, видеозаписи крушения и обломки с места происшествия.

Отмечается, что бортовые самописцы на прошлой неделе отправили в американский Национальный совет по безопасности на транспорте для перекрёстной проверки и проверки надёжности данных. Их должны вернуть 13 января.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт в аэропорту Муан разбился утром 29 декабря. Он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в бетонную насыпь с оборудованием, после чего начался сильный пожар. На борту находился 181 человек, выжили лишь двое.

Были опубликованы несколько видео крушения. На одном птица попадает в двигатель лайнера, на другом — у самолёта выпущено шасси. Директор Центра лётного обучения Университета Хансо Ким Кю Ван заявил, что попадание птицы могло повредить гидравлическую систему, которая поднимает и опускает шасси.

Посольство России в Сеуле выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Муане. Диппредставительство отметило, что потрясено трагедией, и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.