Можайск, Московская область, 11 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. В городе Можайске Московской области в новогоднюю ночь пьяный мужчина застрелил из самодельного мелкокалиберного пистолета своего приятеля, с которым встречал Новый год. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Конфликт между мужчинами произошёл 1 января, когда они распивали спиртные напитки в компании. После ссоры один из них нашёл в квартире пистолет, заряженный мелкокалиберным боевым патроном, и выстрелил из него в живот оппоненту.

Пострадавший получил травму тонкого кишечника, которая осложнилась перитонитом. Он не обратился за помощью к врачам, в результате чего скончался спустя два дня в своей квартире. Подозреваемый задержан.

Как передавало ИА Регнум, 2 января в Чувашии переодетый в костюм Деда Мороза мужчина застрелил владельца магазина из двуствольного ружья. Момент убийства попал на видео. Позднее в ходе допроса выяснилось, что причиной убийства стал денежный долг, а костюм нападавший купил ради конспирации.