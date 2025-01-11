Лос-Анджелес, США, 11 января, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Уехавшие из России артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин могут лишиться квартиры в Лос-Анджелесе стоимостью от 3 до 6 млн долларов. Об этом 11 января сообщила газета aif.ru.

Global Look Press/Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency

По данным издания, лесные пожары, охватившие Калифорнию в январе, добрались до района проживания семьи артистов — набережной Малибу и Пасифик-Палисейдс.

«Где-то в тех краях у Агутина и Варум и есть квартира. Её площадь 300 кв. м, дом, где апартаменты звёздной четы располагается на первой линии, прямо на берегу Тихого океана. Вид завораживающий — на океан», — говорится в материале.

Отмечается, что в эту квартиру Варум заселилась перед началом спецоперации.

По данным CNN, минимум 11 человек погибли в результате масштабных лесных пожаров в штате Калифорния. Пять из них погибли в районе Пасифик-Палисейдс, ещё шестеро — при пожаре в Итоне. Власти предупредили, что точное число погибших станет известно после того, как следователи смогут добраться до районов, охваченных пожарами.

Как передавало ИА Регнум, с 7 января лесные пожары бушуют в Калифорнии. Скорость ветра в населённых пунктах составляет 105 км/ч. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тыс. человек.

Пожар почти полностью уничтожил прибрежный город Малибу. Сильно пострадал Голливуд. Виллы многих известных актёров, в том числе Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели.

В штате с 8 января действует режим масштабного бедствия. Власти США назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории Калифорнии.

9 января полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, который привёл к началу пожара «Кеннет» на западе района. Он стал лишь одним из пяти пожаров, угрожающих домам недалеко от Калабасаса и Хидден-Хиллз. Задержать возможного виновника помогли сами граждане.