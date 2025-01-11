США, 11 января, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Три военных автомобиля Humvee пропали с военного склада в городе Тастин в американском штате Калифорния. Об этом 10 января сообщил телеканал CBS.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

Отмечается, что пропажа на складе в Центре армейского резерва в Тастине обнаружилась утром 9 января. Предположительно, воры проникли на склад накануне вечером. Они срезали замок и въехали на парковку.

Как сообщили военные, одна из Humvee была бронированная. Воры также похитили медицинское оборудование, взломав несколько шкафов. Похищены также восемь пулемётных установок, семь пулемётных треног, 40 пар биноклей и 18 штыков.

Воры пытались вскрыть хранилище униформы, но не справились с замком.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября у главы МВД Великобритании Дианы Джонсон на конференции по теме воровства украли кошелёк. Мероприятие проходило с участием офицеров полиции. Кража произошла в день, когда британское правительство начало досрочное освобождение некоторых заключённых.