Панама, 11 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Президент Панамы Хосе Мулино может обратиться в Совет Безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит угрожать его стране. Об этом 11 января сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего панамского лидера Эрнесто Бальядареса.

EPA/Bienvenido Velasco/TASS

«Как заявил Мулино в частном порядке на этой неделе, если Трамп продолжит угрожать его стране, он может передать этот вопрос в Совет Безопасности ООН», — приводит издание слова Бальядареса.

Он отметил, что Мулино ждёт вступления Трампа в должность, чтобы оценить, будет ли тот и дальше придерживаться своей позиции.

Бальядарес добавил, что Мулино не упоминал других возможных действий и удивлён риторикой Трампа, как и все остальные в Панаме.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря Трамп заявил, что хочет вернуть Панамский канал, переданный Панаме ещё в XX веке. Он играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности Соединённых Штатов, пояснил он.

Мулино 23 декабря напомнил, что Панамский канал в полной мере принадлежит его государству на основании договора 1977 года и его возврат США не обсуждается. Политик добавил, что Панама уважает другие страны и требует уважения к себе.

В ответ Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social фразу «Ещё посмотрим». Он также разместил снимок географического объекта, подписав: «Добро пожаловать в канал Соединённых Штатов».