Президент Панамы пригрозил обратиться в Совбез ООН после слов Трампа
Politico: президент Панамы может обратиться в Совбез ООН из-за угроз Трампа
Панама, 11 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Президент Панамы Хосе Мулино может обратиться в Совет Безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит угрожать его стране. Об этом 11 января сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего панамского лидера Эрнесто Бальядареса.
«Как заявил Мулино в частном порядке на этой неделе, если Трамп продолжит угрожать его стране, он может передать этот вопрос в Совет Безопасности ООН», — приводит издание слова Бальядареса.
Он отметил, что Мулино ждёт вступления Трампа в должность, чтобы оценить, будет ли тот и дальше придерживаться своей позиции.
Бальядарес добавил, что Мулино не упоминал других возможных действий и удивлён риторикой Трампа, как и все остальные в Панаме.
Как передавало ИА Регнум, 22 декабря Трамп заявил, что хочет вернуть Панамский канал, переданный Панаме ещё в XX веке. Он играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности Соединённых Штатов, пояснил он.
Мулино 23 декабря напомнил, что Панамский канал в полной мере принадлежит его государству на основании договора 1977 года и его возврат США не обсуждается. Политик добавил, что Панама уважает другие страны и требует уважения к себе.
В ответ Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social фразу «Ещё посмотрим». Он также разместил снимок географического объекта, подписав: «Добро пожаловать в канал Соединённых Штатов».