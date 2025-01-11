Москва, 11 января, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, член комитета парламента Андрей Колесник 11 января рассказал о передвижениях войск НАТО около Калининградской области.

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По словам депутата, сейчас в польском городе Гданьске, расположенном в 50 км от границ российского региона, накатным способом высаживаются танки, также танковые колонны прошли по окружной дороге вокруг Варшавы.

«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идёт мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас», — привела его слова Lenta.ru.

Колесник уточнил, что это движение происходило именно вдоль российских границ. При этом он напомнил призывы президента Латвии Эдгарса Ринкевичса перекрыть морские коммуникации, после чего в расположенном у границы с Калининградской областью Мемельском крае Литвы состоялись манёвры с выходом в море крупных кораблей НАТО. По мнению депутата, к этим вещам необходимо относиться серьёзно.

«Вокруг Калининградской области сейчас завязывается такой европейский военный узел, гордиев практически, который не мечом, наверное, придётся разрубать, а, может быть, гиперзвуковым «Кинжалом», а начинается всё с памятников, ещё чего-то, какую-то ищут причину», — пояснил Колесник.

Он отметил, что в Польше также при этом есть намерение захватить Вильнюс, являющийся старинным польским городом Вильно.

«Во что это выльется, вот эти вот передвижения войск постоянно по Польше, вдоль наших границ? Так, на нервах играют. У нас нервы крепкие. Нажать кнопку всегда успеем. Не понимают последствий. Там потом ни от одной европейской страны ничего не останется, по ДНК не отличишь никого, расплавится всё, пожалели бы своих», — добавил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининградскую область «Малой Литвой». Он таким образом отреагировал на решение России переименовать музей в полуэксклаве, посвященный литовскому поэту Кристионасу Донелайтису. Кроме того, глава Литвы призвал сохранить последние следы литовской культуры в российском регионе и переименовать Калининград в Караляучус.

Первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлёв (партия «Родина») 11 января заявил, что если исходить из логики Науседы пересматривать итоги Второй мировой войны, то России должна принадлежать вся Прибалтика. Депутат подчеркнул, что, в случае необходимости, Россия будет защищать свою землю не только на словах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 января назвал Литву недружественным и враждебно настроенным к России государством с территориальными притязаниями. Он добавил, что подобные высказывания Науседы оправдывают глубокие опасения и все нынешние и будущие меры России по обеспечению своей безопасности.