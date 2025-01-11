Вашингтон, 11 января, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Компания Neuralink в 2025 году планирует вживить мозговой имплант 20–30 людям. Об этом 11 января заявил американский миллиардер и владелец корпорации Илон Маск.

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«Сейчас у нас есть три человека с имплантированными Neuralink, и все чипы работают хорошо», — добавил он во время мероприятия в Лас-Вегасе, транслировавшегося в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Neuralink разрабатывает имплантаты, которые могут помочь в лечении таких состояний, как паралич и боковой амиотрофический склероз. Экспериментальные процедуры обычно требуют вскрытия черепа для размещения электродов в ткани мозга.

Ранее, в январе 2024 года, Маск сообщил о первом в мире человеке, получившем мозговой чип. Его вживили в мозг Ноланда Арбо, который оказался парализованным после несчастного случая. В августе миллиардер рассказал о втором случае вживления. По его словам, устройство начало успешно работать. В мозгу пациента находятся порядка 400 электродов.

По словам Илона Маска, технология позволяет носителям с помощью мыслей управлять практически любым устройством, в том числе телефоном или компьютером. Предприниматель выразил надежду на то, что в течение десяти лет миллионы людей добровольно станут обладателями мозгового импланта Neuralink.