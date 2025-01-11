Сочи, Краснодарский край, 11 января, 2025, 11:47 — ИА Регнум. В ночь на 11 января в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Отмечается, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине 5 км.

«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — привела сообщение пресс-службы «Российская газета».

В ведомстве уточнили, что в результате сейсмического события никто не погиб и не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР произошло землетрясение магнитудой 7,1, очаг которого залегал на глубине 10 км. В результате него 126 человек погибли и ещё 188 — пострадали.

Центральное телевидение Китая 8 января сообщило, что китайские сейсмологи зафиксировали за сутки 515 афтершоков в Тибете после основного разрушительного землетрясения. Наиболее сильный подземный толчок магнитудой 4,4 произошёл примерно в 18 км от эпицентра основного землетрясения.