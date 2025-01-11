Москва, 11 января, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Российские снайперские винтовки способны поражать цели, находящиеся даже за стенами зданий. Об этом рассказали 10 января в Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«В боевой работе военнослужащие снайперских подразделений используют различные снайперские винтовки. Благодаря калибру штатного вооружения снайперы могут поражать цели, находящиеся даже за стенами зданий», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны также заявили, что снайперы являются универсальными бойцами, которые могут работать как «свободные охотники», разведчики, корректировщики и останавливать продвижение бронетехники и живой силы противника. Кроме того, снайперы прикрывают и направляют расчёты станковых гранатометов АГС, ведущих беглый огонь по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По словам замкомандира снайперского взвода группировки «Север» с позывным Айсман, одним из ключевых инструментов в работе снайпера является тепловизор — он позволяет обнаруживать цели как ночью, так и в тумане.

«Вот такая погода, она не является препятствием», — отметил военный в беседе с ТАСС.

14 декабря стало известено о подвиге снайпера группировки войск «Запад» Вооружённых сил России с позывным Миха, который в течение недели пролежал в снегу для выполнения боевой задачи. Отмечается, что солдат обморозил ноги, однако не оставил точку, с которой прикрывал пехотинцев, штурмовавших позиции украинских формирований на краснолиманском участке фронта.

12 ноября в группировке «Днепр» заявили, что один выстрел снайпера из тяжёлой снайперской винтовки калибра 12,7 мм уничтожил группу бойцов ВСУ. Отмечалось, что за период спецоперации оружие снайперов РФ усовершенствовали. По словам одного из бойцов, новые винтовки повышают продуктивность работы за счёт возможности стрелять на расстояние до 2,5 км.