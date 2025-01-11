Курск, 11 января, 2025, 11:59 — ИА Регнум. МВД России ведёт поиск 1174 жителей Курской области, пропавших с августа 2024 года. Об этом 11 января сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Пресс-служба Минобороны РФ

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала список россиян, которых разыскивают на территории Курской области. В нём 517 человек.

Хинштейн пояснил, что в этот список включили только тех, о ком родственники или знакомые заявляли в аппарат омбудсмена. Но если чья-то фамилия не попала в список, это не значит, что человека никто не ищет.

«Для понимания: в список омбудсмена включено 517 фамилий. В полицию же (с начала августа по 10 января) поступило заявлений на розыск вдвое больше людей: 1174. Из них 240 уже разыскано», — сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные оттеснили их в приграничье, где продолжаются бои. При этом ВСУ несут большие потери.

Количество мирных жителей, признанных потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Следственный комитет возбудил уголовные дела против украинских военачальников, причастных к преступлениям в курском приграничье.

Москалькова в ноябре сообщила о возвращении в Россию с территории Украины группы жителей Курской области.

Омбудсмен 9 января опубликовала список из 517 россиян, разыскиваемых в Курской области. Как отметила Москалькова, с этими людьми родственники долгое время не могут выйти на связь.