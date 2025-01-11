Симферополь, 11 января, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Оказываемая странами Запада помощь военного и экономического характера больно аукнется Украине. Об этом 11 января заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Defense. gov

По словам Смирнова, киевский режим вынужден будет заплатить за авантюру с конфликтом с Россией, а на Западе ничего не делают просто так и не прощают долгов, которые так или иначе придётся возвращать.

«Поэтому западные страны захотят заполучить свою долю от того, что осталось от Украины, для которой ещё больно аукнется их помощь», — привело его слова «РИА Новости».

Глава Крымской межнациональной миссии уточнил, что Запад может начать претендовать на полезные ископаемые Украины, а приграничные с ней страны, включая Польшу, — на украинские территории.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The Washington Post 7 января написала, что Украина, скорее всего, не переживёт ещё один год вооружённого конфликта из-за нехватки личного состава и непрекращающихся потерь в зоне боевых действий. Отмечалось, что сейчас Киев теряет важнейший для себя ресурс — время.

В пресс-бюро Службы внешней разведки 29 ноября 2024 года заявили, что Запад хочет поделить Украину между Румынией, Польшей, Британией и Германией под видом развёртывания «миротворцев». Для этого на украинскую территорию предполагается ввести 100 тыс. западных военных.

Ранее, 21 ноября, глава киевского режима Владимир Зеленский предложил США совместно осуществлять добычу полезных ископаемых на контролируемой Киевом территории. При этом он также упомянул воссоединившиеся с Россией регионы.