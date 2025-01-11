Тегеран, 11 января, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Иран выразил готовность помочь Гренландии, Канаде, Мексике и Панаме в борьбе с агрессией США.

Global Look Press/Iranian Army Office/Keystone Press Agency

«Так же как мы всегда были готовы поддержать другие страны, Иран готов оказать помощь Канаде, Мексике, Панаме и Гренландии в борьбе с агрессией и терроризмом США», — появилось 8 января сообщение в аккаунте Вооруженных сил Ирана в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, в последнее время избранный президент США Дональд Трамп сделал ряд провокационных заявлений о планах присоединить к США новые территории или географические объекты. 3 декабря прошлого года американский политик заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ напомнил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться.

Также Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США. Премьер-министр страны Джастин Трюдо в итоге ответил лаконичным «чёрта с два».

В конце декабря Трамп проинформировал о планах вернуть США отданный в прошлом веке Панамский канал, назвав «обдиранием» взимаемую за пользование каналом плату. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что Панамский канал в полной мере принадлежит его государству на основании договора 1977 года и его возврат США не обсуждается.

В начале января республиканец заявил, что намерен переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ предложила называть Американский континент Мексиканским, показав карту Северной Америки 1607 года, где фигурирует данное наименование.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя геополитические заявления Трампа, отметила, что американский политик пока официально не вступил в должность. По её словам, оценивать подобные заявления будет необходимо, только когда Трамп официально встанет во главе государства.