Тунис, 11 января, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Президенту Туниса Каису Саиду направила письмо невеста одного из 11 задержанных российских туристов с просьбой освободить её жениха и друзей. Об этом стало известно 10 января из текста обращения.

ТАСС/Анатолий Струнин

Отмечается, что девушка направила его главе государства через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF), подчеркнув, что условия содержания россиян в тюрьме вызывают у неё серьезные опасения. По её словам, в камерах нет ни кроватей, ни матрасов, отсутствуют тёплые вещи и средства личной гигиены, а также есть проблемы с горячей водой.

«В ваших руках находится судьба 11 граждан Российской Федерации. Очень прошу вашего содействия для скорейшего освобождения моего жениха и моих друзей», — передаёт текст сообщения женщины «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября российские туристы отправились в город Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Через несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что россиян арестовали, а затем поместили в тюрьму Морнагия. Отмечается, что это учреждение не раз упоминалось в докладах международных правозащитных организаций из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключёнными.

17 декабря в посольстве РФ в республике заявили, что граждане России попали в тюрьму из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром. Дипломаты сообщили, что этот район находится под особым контролем местных сил безопасности из-за присутствия там террористических ячеек. На данный момент ведётся расследование для выяснения всех обстоятельств.

В посольстве также отметили, что самочувствие граждан России на данный момент удовлетворительное, на условия содержания они не жалуются. Они ожидают, что в ближайшее время власти назначат дату первого судебного заседания по делу.