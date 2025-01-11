Казань, 11 января, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Пропавший 3 января поэт из Татарстана Рустем Аубакиров обнаружен мёртвым в реке Казанке в районе улицы Гаврилова в Казани. Об этом вечером 10 января сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

«Тело мужчины найдено на месте промоины в 50 м от берега на глубине 5 м, транспортировано на берег, передано сотрудникам полиции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации «Российской газеты», погибшим является поэт Аубакиров, который 3 января ушёл на лыжную прогулку по реке и после этого исчез. Поисками поэта занимались экстренные службы и волонтёры.

Предполагается, что 44-летний мужчина мог не заметить припорошенную свежевыпавшим снегом промоину и провалился под лёд.

Рустем Аубакиров родился в Казани в 1980 году и окончил филологический факультет Казанского федерального университета, став одним из самых ярких выпускников вуза. Поэт являлся участником литературной студии «Белая ворона», лауреатом фестиваля поэзии и авторской песни «Песня, гитара и я» и открытого фестиваля поэзии «Галактика любви». Он также принимал участие в мастер-классах литературно-музыкального фестиваля «Аксёнов-фест».