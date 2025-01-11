Москва, 11 января, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов 11 января заявил, что гордится российским гражданством.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Вячеслав Фетисов

Ранее в Госдуме уже опровергли слухи о возможном запрете двойного гражданства для россиян.

«У меня никогда не было двойного гражданства, потому мне сложно это обсуждать. Я гражданин Российской Федерации и горжусь этим», — процитировал Фетисова Sport24.

Если в России будут обсуждать такой законопроект, обязательно будут взвешиваться все «за» и «против», отметил он.

Как рассказал Фетисов, в своё время возможность двойного гражданства была узаконена, чтобы привлекать в страну иностранных специалистов высокого уровня. К тому же решение о двойном гражданстве было принято в интересах тех, кто «волей судеб оказался важным для страны».

Он добавил, что в спорте существует понятие спортивного гражданства.

«Есть люди, которые живут в другом государстве. Как ты поступаешь, зависит от того, что для тебя является приоритетом. Так что здесь всё сугубо индивидуально. Люди принимают решение по разным обстоятельствам», — отметил Фетисов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре российское гражданство получил итальянский оперный режиссёр Джанкарло дель Монако. Также в декабре в Россию поступил запрос предоставить российское гражданство итальянской супружеской паре и их соотечественнику журналисту Андреа Лучиди. Запрос они направили, обратившись на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря.