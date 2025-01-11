Симферополь, 11 января, 2025, 10:25 — ИА Регнум. В Черноморском районе Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за пятен мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил глава администрации района Александр Дудинов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Ситуация неприятная, но контролируемая. С коллегами, членами комиссии по ЧС обсудили план действий. Профильные службы и волонтёры продолжают очистку загрязнённой территории», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, 11 января к уборке присоединятся ещё порядка 100 волонтёров. Проводить её будут на трёх локациях на побережье в сёлах Окуневка, Знаменское, Громово.

При обнаружении новых пятен или пострадавших животных глава администрации попросил сообщать о них в ЕДДС Черноморского района или писать ему в личные сообщения.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря прошлого года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате инцидента произошёл разлив нефтепродуктов.

9 января президент РФ Владимир Путин назвал недостаточными усилия по устранению разлива на Кубани. Он также поручил проработать план подъёма затонувших танкеров с мазутом.

На следующий день в Крыму обнаружили пятно мазута, растянутое почти на 15 км побережья. Загрязнение затронуло Керчь, Евпаторию, Сакский район, Ленинский район и остров Тузла.

В Анапе открылся единый штаб добровольцев, помогающих очищать берег Чёрного моря от разлива мазута. Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег. Российский лидер поблагодарил волонтёров, принимающих участие в ликвидации последствий разлива.