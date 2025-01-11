Москва, 11 января, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Создатель любительской команды «Сталкер» и руководитель одноимённой арены в московском районе Куркино Алексей Зайцев умер 10 января. Об этом сообщается в Telegram-канале арены.

Telegram/Арена Сталкер

«Алексей был потрясающим человеком с большой буквы, это подтвердят все, кто был с ним знаком. Такая энергия, жизненная сила, уверенность, стойкость, открытость и эмпатия даны далеко не всем. Алексей находил время для каждого, для всех он был добрым другом, мудрым наставником и верным товарищем», — указано в сообщении.

54-летний спортсмен много работал, чтобы дать всем желающим возможность выйти на лёд, отметила пресс-служба. Саму арену назвали делом жизни Зайцева. Он создал место, где люди развиваются, совершенствуя свои навыки с каждым днём.

Причины смерти не уточняются.

В молодости Зайцев выступал за сборную Москвы, в составе столичного «Динамо» выходил на лёд с Павлом Буре. Команду «Сталкер» он создал в 2014 году. Она стала первым московским чемпионом «40+» Ночной хоккейной лиги, выиграв кубок Крутова в сезоне 2016/2017. На призовые деньги суммой в 100 млн рублей и была построена ледовая арена в Куркино. Сам Зайцев в команде играл на позиции нападающего.