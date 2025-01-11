Донецк, 11 января, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России зачистили последний крупный опорный пункт украинской армии в Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 января сообщили в российских силовых структурах.

Александр Река/ТАСС

«Зачищен последний занятый противником террикон в Дзержинске. Это был крупный опорный пункт», — привёл слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что после этого в городе остались только точечные очаги сопротивления, и добавил, что войска противника в этом районе ведут подготовку оборонительных рубежей за городом.

Как сообщало ИА Регнум, в российских силовых структурах 7 января рассказали о зачистке большей части Дзержинска от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что украинские формирования потеряли в городе тысячи бойцов.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» 31 декабря 2024 года сообщил, что украинские боевики в паническом страхе бегут из-под Дзержинска. Отмечалось, что это стало известно из радиоперехвата разговоров ВСУ.

Ранее, 27 декабря, военные 101-й бригады охраны Генштаба украинской армии сдались в плен Вооружённым силам России в Дзержинске. Они также призвали остальных бойцов ВСУ поступить так же и больше не служить Киеву.