Донецк, 11 января, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Военный корреспондент RT Андрей Филатов показал заснятое в мае 2024 года видео с неудачным манёвром бронеавтомобиля Humvee украинских формирований в Красногоровке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

РИА Новости/Алексей Витвицкий Humvee

Отмечается, что в тот момент отряд «Шторм» 110-й бригады армии России захватил важную стратегическую высоту — пятиэтажное здание, после чего его командир с позывным Белый отдал команду начать штурм соседнего четырёхэтажного здания.

На опубликованных RT кадрах запечатлено, как в сторону атакуемого дома выдвинулся Humvee с украинскими бойцами, который затем развернулся и попал на мину, после чего бойцам ВСУ пришлось убегать из горящей машины и рассредоточиваться.

По словам военкора, украинские военные либо потерялись, либо у них не было актуальной информации о складывающейся ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января Минобороны показало кадры боевой работы экипажей российских вертолётов Ка-52М в курском приграничье. Вертолётчики армии России нанесли удары по скоплению личного состава, бронированной технике и опорному пункту противника.

Днём ранее военное ведомство опубликовало кадры работы расчёта реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» ВС РФ в ДНР. Российские ракетчики уничтожили пункт временной дислокации и скопление живой силы противника.