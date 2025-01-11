Военкор RT Филатов показал неудачный манёвр Humvee ВСУ в Красногоровке
Военкор RT Филатов показал, как ВСУ на Humvee оказались в засаде в Красногоровке
Донецк, 11 января, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Военный корреспондент RT Андрей Филатов показал заснятое в мае 2024 года видео с неудачным манёвром бронеавтомобиля Humvee украинских формирований в Красногоровке в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Отмечается, что в тот момент отряд «Шторм» 110-й бригады армии России захватил важную стратегическую высоту — пятиэтажное здание, после чего его командир с позывным Белый отдал команду начать штурм соседнего четырёхэтажного здания.
На опубликованных RT кадрах запечатлено, как в сторону атакуемого дома выдвинулся Humvee с украинскими бойцами, который затем развернулся и попал на мину, после чего бойцам ВСУ пришлось убегать из горящей машины и рассредоточиваться.
По словам военкора, украинские военные либо потерялись, либо у них не было актуальной информации о складывающейся ситуации.
Как сообщало ИА Регнум, 9 января Минобороны показало кадры боевой работы экипажей российских вертолётов Ка-52М в курском приграничье. Вертолётчики армии России нанесли удары по скоплению личного состава, бронированной технике и опорному пункту противника.
Днём ранее военное ведомство опубликовало кадры работы расчёта реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» ВС РФ в ДНР. Российские ракетчики уничтожили пункт временной дислокации и скопление живой силы противника.