Москва, 11 января, 2025, 09:25 — ИА Регнум. Если, исходя из логики президента Литвы Гитанаса Науседы, пересматривать итоги Второй мировой войны, то России должна принадлежать вся Прибалтика. Об этом 11 января заявил первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлёв (партия «Родина»).

Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС Алексей Журавлёв

«Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее, должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна — нынешний Вильнюс, — который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи», — процитировало его слова «РИА Новости».

Зампред комитета Госдумы отметил, что России для сухопутного снабжения Калининградской области пригодился бы Сувалкский коридор, так как политики Запада периодически пытаются изолировать этот регион.

Журавлёв подчеркнул, что, в случае необходимости, Россия будет защищать свою землю не только на словах. Даже прогнозы НАТО свидетельствуют о том, что Литва со своей одной из слабейших в мире армий не продержится в военном противостоянии с Россией и суток.

«Но даже если все НАТО вступится за Литву, её [республики] участь в любом случае будет печальна. Язык надо держать за зубами», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Науседа назвал Калининградскую область «Малой Литвой». Он также призвал сохранить последние следы литовской культуры в российском полуэксклаве и переименовать Калининград в Караляучус.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвал президента Литвы «картонной дурилкой» из-за его слов о Калининграде и призвала его учить историю. Дипломат напомнила, что столица Литвы называется Вильнюс по решению Иосифа Сталина, в 1939 году передавшего Литовской Республике город Вильно и Виленскую область.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Литва является недружественным и враждебно настроенным к РФ государством с территориальными притязаниями. По словам представителя Кремля, такие заявления Науседы оправдывают глубокие опасения и все нынешние и будущие меры России по обеспечению своей безопасности.