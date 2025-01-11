Москва, 11 января, 2025, 09:39 — ИА Регнум. Одному человеку мошенники позвонили 13 тыс. раз в течение новогодних праздников. Об этом 11 января сообщил директор сервиса «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он рассказал, что «Защитник» в новогодние праздники выявлял наиболее настойчивых аферистов.

«Мошенники звонили абоненту МТС, проживающему в Республике Татарстан, 12,8 тыс. раз в течение всех новогодних праздников», — процитировало Бийчука «РИА Новости».

Мошенники звонили россиянину с разных номеров. «Защитник» заблокировал их.

В общей сложности в новогодние праздники сервис заблокировал 24 млн нежелательных звонков. Это значение в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнил Бийчук.

Как сообщало ИА Регнум, Минцифры России и Роскомнадзор начали обсуждать запрет на звонки в мессенджерах, чтобы снизить активность аферистов. 40% звонков через мессенджеры совершают аферисты, 70% из них — из-за границы. Об этом сообщили операторы мобильной связи.

В беседе с ИА Регнум адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов отметил, что такая мера является вынужденной. По его словам, участились случаи, когда вымогательством денег атака мошенника на человека не заканчивается.