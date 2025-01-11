Якутск, 11 января, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подарил новый нож военнослужащему армии России Андрею Григорьеву с позывным Тута, который ранее в рукопашной схватке одолел бойца украинской армии.

Telegram/Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал

«От имени всех якутян, с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож. Пусть он бережёт его! Якутия гордится!» — написал он в своём Telegram-канале.

Николаев рассказал, что сам российский военный — это очень скромный человек, который не считает себя героем, добавив, что, если бы не появилась видеозапись рукопашной, о подвиге Григорьева никто так и не узнал бы.

«Сам Андрей никому не рассказывал подробностей. Именно такие люди, как он, делают нашу великую Россию сильнее и крепче», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2024 года появилось видео с нашлемной камеры бойца украинских формирований с его рукопашным боем с российским штурмовиком, оборонявшим село Трудовое в Донецкой Народной Республике. Боец из Якутии с позывным Тута победил боевика ВСУ в бою на ножах.

Умиравший противник назвал российского военного «лучшим бойцом в мире» и просил позволить ему умереть спокойно, что Григорьев исполнил. По информации военных блогеров, сам Тута смог выжить, несмотря на множество ранений, и сейчас проходит лечение.

Военный из Якутии 3 января дал первый комментарий по поводу этой схватки. Когда началась рукопашная, оба понимали, что один должен умереть, сообщил он. Военный также признался, что не смог досмотреть видеозапись рукопашной схватки, добавив, что ему очень трудно вспоминать это.

Позднее, 4 января, появилось новое видео рукопашного боя штурмовика ВС России с бойцом ВСУ. Оно было снято с беспилотника.