ДНР, 11 января, 2025, 08:57 — ИА Регнум. Бойцы украинских формирований ели кофе на своих позициях в районе города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за отсутствия снабжения и голода. Об этом 11 января рассказал штурмовик из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки российских войск с позывным Маныч.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«Ну что говорить, если они кофе ели. У них кушать было нечего. Мы берём их в плен — у них зубы чёрные. Я говорю, почему у тебя зубы чёрные? Он говорит: «Мы кофе ели, у нас ни воды, ни еды, ничего не было, ни сигарет, ни связи, ничего вообще», — привело его слова «РИА Новости».

Российский военный уточнил, что в ходе действий на кураховском направлении после артиллерийского удара по позициям противника группа из четырёх человек захватила сеть окопов, где ею были зачищены от украинских боевиков четыре долговременные огневые точки и два бомбоубежища. При этом семеро бойцов ВСУ были ликвидированы и ещё двое — взяты в плен, а российская группа осуществила операцию без потерь и ранений.

По словам Маныча, в рядах российских военных наблюдаются позитивный настрой, воодушевление и азарт, все хотят идти в бой, никто ничего не боится.

«Да, говорят, нужен человеку для поднятия духа небольшой рывок. Рывок с Красногоровкой был — подняли дух. Сейчас за Курахово вообще ребята наши прямо полны боевого духа. Хоть до Киева дойти, хоть в Атлантике ноги мыть согласны», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января в Минобороны рассказали, что армия России сорвала 16 попыток украинских бойцов восстановить тактическое положение в Курахово. Уточнялось, что ВСУ потеряли на этом участке фронта восемь механизированных, две мотопехотные, пехотную, горно-штурмовую и две аэромобильные бригады, а также две бригады теробороны.

Российские военные полностью освободили Курахово 6 января. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, через город ВСУ снабжали гарнизоны на территории региона и на некоторых участках временно оккупированной киевским режимом части Запорожской области.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что после потери Курахово украинская армия лишилась одного из мощнейших укрепрайонов. Он уточнил, что ВСУ создали в городе подземные коммуникации, а сам район по обороноспособности можно было сопоставить с Авдеевкой или Угледаром.