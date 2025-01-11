Киев, 11 января, 2025, 08:39 — ИА Регнум. Для вторжения украинских формирований в приграничные районы Курской области было направлено 60 тыс. военных. Об этом 10 января рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«В этой зоне находятся 60 тыс. [военных украинской армии]», — признался он в беседе с телеканалом RAI News 24.

По словам Зеленского, о нападении украинских боевиков на курское приграничье Киев оповестил своих партнёров в Европе и США.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. По информации Минобороны, по состоянию на 10 января ВСУ лишились за время вторжения в курское приграничье свыше 50,6 тыс. бойцов и множества единиц военной техники, включая 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортёр, 1520 боевых бронированных машин, 1441 автомобиль.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 10 января рассказал, что армия России продолжает продвигаться в Курской области, что даёт новые возможности для работ по обследованию повреждённых от действий украинских боевиков домов. Он также анонсировал начало работ комиссий по оценке степени разрушения жилых домов в приграничье, которые не включили в список бескомиссионной выдачи сертификатов жителям.