Москва, 11 января, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Украинские лётчики Дмитрий Шиманский и Александр Морозов сотрудничали со следствием и признали вину в ходе расследования уголовного дела о терроризме, которое будет в закрытом режиме рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Об этом 11 января сообщили в правоохранительных органах.

Алексей Потицкий/ТАСС Дмитрий Шиманский и Александр Морозов

«Оба фигуранта сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает военный суд», — процитировал ТАСС слова представителя правоохранителей, который не стал давать каких-либо ещё комментариев, сославшись на материалы дела, где имеются секретные сведения.

Накануне военный суд из-за наличия государственной тайны и для обеспечения безопасности участников решил рассматривать дело в закрытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января 2-й Западный окружной военный суд на шесть месяцев продлил арест двум украинским лётчикам, которых обвиняют в терроризме. Они также обвиняются в нарушении правил международных полётов и незаконном пересечении госграницы РФ.

В апреле 2023 года в Брянской области в районе села Бутовск упал украинский легкомоторный самолёт, которым управлял Морозов. Лётчика задержали, когда он пытался скрыться на украинской территории. На допросе мужчина изначально заявлял, что якобы не знал о пересечении границы с Россией.

В дальнейшем следователи узнали, что пилот после крушения спрятал выданные ему перед заданием автомат и бронежилет. Именно с его самолёта на комбинат «Слава» Росрезерва были сброшены авиабомбы.

Кроме того, Морозов и Шиманский рассказали, что Главное управление разведки минобороны Украины готовит теракты с «грязной бомбой», а также переброску малых ядерных переносных зарядов.