Кривой Рог, Украина, 11 января, 2025, 08:20 — ИА Регнум. В направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге, в котором ранее проживал глава киевского режима Владимир Зеленский, был нанесён удар. Об этом 11 января сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Global Look Press/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa

«Кривой Рог — два «прилёта», но тоже пока без конкретики… Ориентировочно — в микрорайон «95-й квартал», в котором когда-то жил Зеленский», — написал он в своём Telegram-канале.

Лебедев уточнил, что первый удар был нанесён в 02:50 мск, а второй — около 03:30 мск.

Министерство обороны России не информировало о нанесении ударов по каким-либо объектам ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января в Минобороны рассказали, что Вооружённые силы России за неделю нанесли 28 групповых ударов по военным целям на территории Украины. Отмечалось, что удары наносились по складам с оружием и боеприпасами и цехам сборки и местам хранения ударных дронов ВСУ, а также по инфраструктуре военных аэродромов.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наёмников. Армия России также за неделю сбила самолёт МиГ-29 ВСУ и восемь ракет американского производства ATACMS.