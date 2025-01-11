Москва, 11 января, 2025, 08:11 — ИА Регнум. Физический пуск ядерного реактора произвели в декабре 2024 года на атомном тяжёлом крейсере «Адмирал Нахимов». Об этом 11 января сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

РИА Новости/Алексей Куденко

«В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере «Адмирал Нахимов» осуществлён плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море», — рассказал компетентный источник в беседе с ТАСС.

Кроме того, завершена операция по размагничиванию корабля. При этом физический пуск реактора, по словам источника, не означает окончания ремонта и модернизации судна, это только свидетельство готовности ядерной установки к работе на полной мощности.

Отмечается, что заводские ходовые испытания крейсера планировалось начать летом 2025 года, а затем провести государственные испытания. По данным другого источника, передача корабля после завершения соответствующих испытаний запланирована на 2026 год.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» — советский и российский крейсер проекта 1144.2М «Орлан», ранее назывался «Калинин». Является кораблём 1-го ранга. На ремонте и модернизации находится с 1999 года, но фактические действия в данных направлениях начались только в 2013 году. В результате модернизации судна планируется значительно усилить его ударную мощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что физический пуск двух реакторов модернизированного тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» планировался на ноябрь 2023 года.

Предполагалось, что крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации на заводе «Севмаш» выйдет на ходовые испытания к концу 2023 года, а окончательно завершить его усовершенствование планировалось ещё через год. Модернизация ракетного крейсера предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием. Корабль получит 80 пусковых установок УКСК 3С14, которые могут запускать такие ракеты, как «Калибр», «Оникс» и «Циркон», комплексы ПВО «Форт-М» и «Панцирь-М», а также противолодочные комплексы «Пакет-НК» и «Ответ» и другое вооружение.