Разведчик-сапёр Вооруженных сил России Закарья Алиев с позывным Смайлик, который три недели в одиночку отбивал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, известил, что за его голову на Украине обещают выплатить 50 млн рублей. Также российский военнослужащий, единственной пищей которого стал мешок лука, найденный на отбитых у противника позициях, сообщил RT 10 января, что заключил договор с киностудией, которая хочет экранизировать его историю, и что после выписки из стационара, где он пробудет ещё 1–2 недели, он подумает о возвращении в зону СВО. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1052-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Закарья Алиев

Видео автора видеоролика, который «внаглую» стоял с тарелкой, когда над ним кружили украинские дроны, появилось в середине ноября 2024 года. Боец, захватив позицию противника, находился на опорном пункте, пока разведчики не вывели его на российские позиции с помощью беспилотника. Сослуживцы Закарьи погибли в результате атак ВСУ.

«Доброе утро! Я уже не знаю, что делать. Я внаглую просто стою здесь, возле этого кладбища. Всё вокруг разрушено, уничтожено. Я в этой яме стою, мало ли кто что подкинет», — шутил на видео Алиев, указывая на пустую тарелку.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940686" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сапёр Алиев записал видео с опорника, который он три недели оборонял от ВСУ

В начале декабря в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве бойца навестила главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

Закарья рассказал в том числе, что в стремлении его ликвидировать украинские военные убили в общей сложности десять своих же сослуживцев, задействовав порядка 10–15 дронов на эти цели.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.